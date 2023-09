Il padre della bimba morta nell' incidente della Freccia tricolore | Dove ho sbagliato? Cosa avrei potuto fare per salvarla?

Leggi su feedpress.me

(Di lunedì 18 settembre 2023) Una domanda che pesa come un macigno. «hodi diverso per salvare la mia bambina?» . Questo ha ripetuto ai medici Paolo Origliasso , insegnante di scuola guida di 48 anni,di Laura, ladi cinque anniierio schianto del un velivolo delle Frecce Tricolori a San Francesco al Campo . In ospedale,è stato portato per le ustioni riportate...