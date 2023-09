Il nuovo peptide “phygital” ridurrà le rughe con la tecnologia

(Di lunedì 18 settembre 2023) Il team del reparto bellezza di Lubrizol Life Science, leader del settore farmaceutico e della cura della pelle in USA, ha lanciato un” che tratta le, ispirandosi ai dispositivi a microcorrente che riproducono i benefici della stimolazione elettrica sulla pelle per un aspetto sollevato della parte superiore del viso e una minore visibilità delle. Quando il beauty si fonde con la: il” IlUplevity e-Lift è un tetraad alte prestazioni e sostenibile ispirato ai dispositivi di microcorrente. Secondo Lubrizol Life Science Beauty (LLS Beauty), ilingrediente attivo imita i benefici della ...

...svolta per la ricerca al contrasto della malattia è arrivato con l'inizio delmillennio: nel 2000 è stato scoperta la causa scatenante della malattia, cioè la carenza di uno specifico(...... chiamata CGRP (uncorrelato al gene della calcitonina). Si tratta di uno dei neuropeptidi ... sia per una futura 'misurazione' oggettiva del mal di testa, sia per mettere a puntofarmaci ...La formula a base diproducecollagene e aiuta a eliminare i segni del tempo. Ideale per tutti i tipi di pelle, basta utilizzare il trattamento tre volte al giorno semplicemente ...

Iniezioni di peptidi biomimetici: come funziona il trattamento amato da Jennifer Aniston la Repubblica

Nanotecnologie e peptidi, così ora si tenta di contenere la Xylella WIRED Italia

Il nuovo peptide Uplevity e-Lift è un tetrapeptide ad alte prestazioni e sostenibile ispirato ai dispositivi di microcorrente. Secondo Lubrizol Life Science Beauty (LLS Beauty), il nuovo ingrediente ...