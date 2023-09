Il nostro calcio vale sempre meno | ma ci costa sempre più

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 18 settembre 2023) Ci risiamo La Serie A, ma Dazn e Sky te la rifilano a peso d’oro Il Fatto Quotidiano, di Paolo Ziliani, pag. 9 Nell’estate 2018 il Fatto Quotidiano fu il solo organo d’informazione a denunciare il raggiro in atto da parte delle piattaforme che detenevano i diritti-tv della Serie A, e cioè Sky (esclusiva di 7 partite) e Dazn (3 partite), nei confronti degli abbonati vecchi e nuovi. In una pagina a mia firma intitolata “Serie A, quanto mi costi! Doppia tv: con Sky e Dazn il prezzo sale. Un salasso economico perlo stesso prodotto”, spiegavo cifre alla mano come daunlato la conferma del prezzo d’abbonamento per i vecchi clienti fosse truffaldino: fino all’anno prima pagavano 36,80 euro pertutte le 10 partite di A più la Serie B, ora la spendevano per un pacchetto ridotto, solo 7 partite di A e niente ...