Il Napoli è in calo da quando Kvaratskhelia non segna più Garcia lo riporti al centro della squadra

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 18 settembre 2023) 19 marzo 2023. Una data, una semplice data, se non fosse che è oramai cerchiata in rosso sui calendari degli statistici di tutta Italia. È la data dell’ultimo gol di Khvicha. Un rigore, in realtà, realizzato nell’ambito di una prestazione maestosa che il georgiano, in grande giornata, offrì contro il Torino di Juric. Quel giorno Kvara fece anche un assist e un quasi-assist. I più attenti ricorderanno. Da quel momento, è innegabile che qualcosa si sia inceppato. È inutile mettersi i prosciutti davanti agli occhi e far finta di non vederlo. Ed è altrettanto inutile addossare al malcapitato Rudile colpe di un’involuzione palese. Un’involuzione che non riguarda certo soltanto il calciatore ma che riguarda il, tutto il, perché al periodo di appannamento di...