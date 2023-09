Il matrimonio tra la WWE e Cargill è cosa fatta | Ecco le ultimissime

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 18 settembre 2023) C’è quasi da sentirsi Fabrizio Romano in questo momento! Nelleore la WWE ha fatto passi da gigante per quanto riguarda l’ingaggio di Jadeche è ad un passo dall’approdare nella federzione di Stamford. L’interesse verso la campionessa dura da un po’ e addirittura ci furono dei Tryout prima di siglare l’accordo con Tony Khan. Oggi però la storia è cambiata. LeJade è attesa nelle prossime ore per dei tryout al Performance Center. Tutti i nuovi acquisti o ritorni devono “svernare” li’ per un breve periodo. La firma è imminente, ma per chi si aspettava un debutto questa settimana a RAW o NXT è tecnicamente impossibile. Ci sarà da attendere per vederla finalmente on screen.