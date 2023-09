Il giudice salva il migrante stupratore

(Di lunedì 18 settembre 2023) L’accusa che gli hanno rivolto è pesante. Di quelle che - forse anche giustamente - quando sfiorano un maschio lo spediscono immediatamente sul patibolo e lo consegnano al linciaggio mediatico. Ma nel caso che stiamo per raccontare non è andata così, perché l’accusato è un richiedente asilo, e questo cambia tutto. Il protagonista è un uomo, un tunisino, che ha fatto richiesta di accoglienza in Italia e - nell’ attesa che la sua pratica fosse evasa - è stato collocato nella caserma Serena, hub per migranti nella città veneta che ospita circa 500 persone. È proprio nell’ex edificio militare che sarebbe avvenuta l’aggressione ai danni di una donna, anche leie richiedente protezione. Scrive Andrea Priante sul Corriere del Veneto che «la violenza si sarebbe consumata lo scorso febbraio. Stando al versione della vittima, il nordafricano l’avrebbe bloccata nei ...

