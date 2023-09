Il Financial Times vede nero sull’Italia | “Finita la luna di miele con i mercati Investitori inquieti per la manovra del governo Meloni”

(Di lunedì 18 settembre 2023) La “di” e le imprese “si stanno rivoltando contro il”. Il tutto alla vigilia del varo dellafinanziaria in condizioni che “nono sono affatto favorevoli”. Ilmette in luce le difficoltà che attendono ilnei prossimi mesi e ricorda che le stime di crescita dell’Italia, pari all’1% quest’anno e all’1,5% l’anno prossimo, “sono ampiamente considerate eccessivamente ottimistiche”. Per il Ft, quella che attende la coalizione di centrodestra è “la sua prova più grande”, ovvero “trovare un equilibrio tra le risorse” nazionali “in diminuzione e il rispetto di alcune delle sue promesse elettorali di tagliare le tasse e aiutare le famiglie in difficoltà”. Gli ...

Curiosità: Il Financial Times (FT) è un quotidiano economico-finanziario britannico di proprietà della holding giapponese Nikkei, specializzato in cronaca finanziaria e analisi dell'attualità economica. Ha sede a Londra e uffici editoriali in Gran Bretagna, Stati Uniti ed Europa continentale.

"La luna di miele è finita". Dopo l'allarme 'radicalizzazione' dell 'Economist , per il governo Meloni arriva il warning di un'altra voce della City. Secondo ilmercati e aziende sono inquiete "circa la capacità del governo italiano di guidare il Paese, fortemente indebitato, in un periodo di rallentamento economico europeo". "La legge di ...In un'intervista alha dichiarato che, se venisse eletto premier, sarebbe 'una delle priorità' trovare un accordo commerciale migliore con ...

