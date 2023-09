Il Financial Times mette Meloni sotto osservazione | «Luna di miele finita Aziende e investitori sono inquieti»

(Di lunedì 18 settembre 2023) «“Ladi”. La legge di bilancio dirà alla prova l’instabile relazione con gli». Questo è il titolo di un articolo che il, a firma Amy Kazmin, dedica alla manovra del governo, con la quale l’esecutivo «dovrà trovare un equilibrio tra le risorse economiche in diminuzione e il mantenimento delle promesse elettorali sul taglio delle tasse e il sostegno alle famiglie in difficoltà». «Gli– continua il quotidiano economico britannico – stanno osservando attentamente per determinare semanterrà il suo impegno di disciplina fiscale – anche se l’economia italiana vacilla – o sarà tentata da una politica fiscale espansiva o da ...

Il Financial Times (FT) è un quotidiano economico-finanziario britannico di proprietà della holding giapponese Nikkei, specializzato in cronaca finanziaria e analisi dell'attualità economica. Ha sede a Londra e uffici editoriali in Gran Bretagna, Stati Uniti ed Europa continentale.

