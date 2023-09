Il fartlek migliora la corsa | cos’è | come si fa e come è cambiato negli anni

Leggi su sportnews.eu

(Di lunedì 18 settembre 2023) Un modello intramontabile per allenare velocità e resistenza, se non lo conoscevi dovresti provarlo! In questo momento sempre più persone pensano al ritorno in palestra per recuperare la forma fisica persaultimi mesi in cui il caldo e le vacanze hanno distolto molte persone dall’allenamento. Una delle attività maggiormente scelte è lama Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.