(Di lunedì 18 settembre 2023) Il fatto. La Lega propone l'obbligo delin scuole, uffici, carceri e porti. Multe fino a 1.000 euro per i non adempienti. La deputata Simona Bordonali, leghista bresciana, è la prima ...

Curiosità: Il crocifisso, o crocefisso (ant. crucifisso), è la rappresentazione della figura di Gesù Cristo messo in croce ed è uno dei simboli più diffusi del Cristianesimo, in particolare cattolico, anglicano e ortodosso orientale. Ha significato soteriologico e rappresenta per i cristiani il paradigma ermeneutico (cioè la chiave di lettura) della Bibbia.

... riduce il valore dela dato "culturale" erispetta il suo valore intrinseco che è quello religioso;fuga i dubbi che la proposta possa essere anche determinata dal voler ......si celebra la festa del Signore di Scala in onore della Madonna delle Grazie e del. A ...il sindaco Pasquale Aliberti intendeva far concludere il Pride della città in Piazzale Aldo Moro e...

Il crocifisso non è e non potrà mai essere stumento di divisione e sottomissione Globalist.it

Crocifisso obbligatorio: la nuova proposta di legge. Pene fino a 1.000 euro di multa - Luce Luce

Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday Come da tradizione si è conclusa la bellissima festa del SS Crocifisso a Montemaggiore Belsito. Nei giorni del 13, ...A Loreto dopo un lungo restauro ricollocato al suo posto il crocifisso ligneo donato nel 1941. Da più di ottant'anni simbolo di pace per i pellegrini ...