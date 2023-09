Il crayon preferito di Victoria? E' in shade sandstone | ecco come si usa

Leggi su iodonna

(Di lunedì 18 settembre 2023) Mentre va in scena la London Fashion Week,Beckham coglie l’attimo per fare un beauty recap. Con uno dei suoi prodotti preferiti – creato da lei – studiato ad hoc per scolpire con naturalezza i volumi del viso.Beckham fa il beauty tutorial, David la imita: «Non so di cosa sto parlando» X I nuovi beauty tips diBeckham I beauty tutorial in casa ...