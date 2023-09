Il Chelsea è incapace di segnare | 81 tiri e 5 gol in 5 partite The Athletic

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 18 settembre 2023) Continua il momento negativo del. Nonostante il paperone Tod Boehly abbia speso poco più, o poco meno, di un miliardo per costruire una squadra di campioni, Pochettino non riesce a trovare la quadra giusta per far rendere i suoi ragazzi. Ieri ilha pareggiato 0-0 in casa del Bournemouth. E se esiste un minimo di timore nel criticare club, dirigenti, allenatore e calciatori, These ne infischia e infierisce sui poveri Blues. “Come nonun gol: un racconto delFootball Club” questo è il titolo di una articolo firmato da Simon Johnson che analizza un dato particolare. I. Do you remember «Dobbiamo tirare di più»? Scrive il The: “La scorsa stagione, hanno stabilito un nuovo record per il club nell’era della Premier ...