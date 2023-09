Il centrodestra italiano si può esportare in Ue | ecco come Parla Saccone

(Di lunedì 18 settembre 2023) Si puòlo schema deleuropeo anche in Ue, dice a Formiche.net l’ex senatore dell’Udc Antonio, secondo cui l’istantanea domenicale che ritrae Meloni e von der Leyen, accanto a Salvini e Le Pen dimostra due cose: è evidente che vi siano sensibilità diverse, altrimenti esisterebbe un partito unico dima al contempo vi è comunanza di visione su un tema strategicomigrazioni ed essendo in piena campagna elettorale “spesso i toni, talvolta, si alzano, poi magari si addensano e poi magari si correggono”. Da un lato Meloni e von der Leyen, dall’altro Salvini Le Pen mostrano due concetti europei agli antipodi ma che, se legati, potrebbero consentire aldi poterla coalizione italiana in Europa. È ...

La locuzione centro-destra comparve per la prima volta in Italia attorno al 1850, in seguito all'operazione detta del "connubio" operata da Camillo Benso Conte di Cavour nel Parlamento del Regno di Sardegna, che di lì a pochi anni sarebbe diventato il Parlamento del Regno d'Italia. L'operazione del "connubio" consisteva nel favorire un'alleanza politica fra la parte più progressista della Destra storica, il cosiddetto centro-destra, di cui il Cavour stesso era capo, e l'ala più moderata della Sinistra storica, il centro-sinistra, con a capo Urbano Rattazzi. Si è sostenuto che questa manovra politica contenesse in sé i fondamenti del trasformismo.

Di fatto è l'apertura di una lunghissima campagna elettorale per le europee che punta sull'unità del, senza lasciare aperta la possibilità di far parte di una maggioranza ...Inoltre "non dimentichiamo mai che l'autonomia differenziata non è un'invenzione del, ma l'attuazione di una norma costituzionale approvata dal centrosinistra. Autonomia differenziata ...

Inaugurazione in pompa magna per il neonato circolo di Fratelli d'Italia a Marcallo con Casone. Venerdì sera, all'Alexander Bar Pizzeria di via Jacini, sono arrivati parecchi big del partito per sugge ...A Lampedusa Von der Leyen ha annunciato una svolta sia politica sia fattuale, sotto forma di un «Piano in 10 punti», una formula che vuole esprimere l’intenzione di non lasciare (più) sola l’Italia e ...