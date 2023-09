Il carabiniere Pasquale | il ‘gigante buono’ di Lampedusa

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 18 settembre 2023) (dall’inviata Elvira terranova) – E’ passata una settimana da quella mattina, maIadicicco,scelto di 33 anni, originario di San Marco di Teano (Caserta), ancora continua a ricevere telefonate e messaggi da chi ha visto le foto e il video virali in cui il, come lo chiamano i suoi colleghi, culla tra le braccia una bambina di pochi anni, sorridendole, e accarezzandola. Quel video, girato per caso dalla troupe di Local Team davanti all’hotspot di, durante una diretta, ha fatto il giro del web.Iadicicco ha un rimpianto: non avere conosciuto il nome di quella bambina. Ma come è nato quell’abbraccio affettuoso? “E’ successo tutto per caso – racconta all’Adnkronos il, che ha appena finito un nuovo turno ...