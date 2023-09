Il 5-1 con l’Inter ridimensiona Pioli più che il suo Milan

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 settembre 2023) 10 maggio 2023, Stefanodopo-Inter 0-2, derby d’andata della semifinale di Champions perso rovinosamente in casa: “C’è da dire anche che fino al settimo minuto i nerazzurri non erano ancora entrati nella nostra area”. 16 settembre 2023, Stefanodopo Inter-5-1, seconda peggior sconfitta di sempre in un derby per i rossoneri: “È normale che si parli sempre di approccio, ma credo che nei primi quattro minuti avevamo tenuto palla solamente noi”. Sembra un fake, come si dice in gergo. Invece è tutto vero:controè diventato un meme vivente. Viene da chiedersi cosa sia passato per la testa al mister rossonero, se si stava consapevolmente autocitando (e quindi “autoperculando”), o se era talmente poco lucido dopo la sconfitta da ripetere lo stesso ...