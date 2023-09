Igor Zeetti replica alle accuse di Mirko Brunetti e lo smentisce

, ex tentatore di Temptation Island e fidanzato attuale di Perla Vatiero , ha replicato alle accuse di Mirko Brunetti che su Instagram ha rivelato di aver subito un'aggressione da parte sua ...Mirko Brunetti , tra i protagonisti della recente edizione di Temptation Island ha dichiarato su Instagram di aver essere aggredito da, attuale fidanzato della sua ex Perla Vatiero con cui ha partecipato al docu - reality di Canale 5. "Non contento, da fuori ha continuato a cercarmi senza avere risposta" ha aggiunto ...Il conduttore ha raggiunto Maria sugli iconici gradini, poi è arrivato il momento dell'atteso confronto: in studio, seduti di fronte e a quattrocchi, Perla Vatiero econ Mirko Brunetti e ...

Temptation Island 10, Mirko: “Igor si è avvicinato a me insultandomi” Isa e Chia

Temptation Island, Igor Zeetti replica a Mirko Brunetti: "Lui mi ha fatto ... ComingSoon.it

Dopo le accuse di Mirko Brunetti, Igor Zeetti replica sui social e lo smentisce fornendo una versione differente ...Su Instagram Mirko Brunetti lancia una nuova accusa all'attuale fidanzato della sua ex Perle Vatiero: "Igor Zeetti mi ha insultato" ...