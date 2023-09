Ida Platano umiliata sul web | “Mamma di me…” lei non ci sta e pubblica tutto FOTO

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 18 settembre 2023) Non è certamente la prima volta che Idaviene presa di mira sul web. In questi giorni, l’ex dama di Uomini e Donne ha deciso di aprire una sorta di rubrica intitolata “Sfogati con Ida“, in cui i suoi hater possono dare libero sfogo alle loro frustrazioni e malesseri, dicendolequello che pensano di lei. Gli insulti ricevuti in queste ore, però, hanno indignato profondamente la donna, la quale ha deciso di renderepubblico. Vediamo cosa è successo. La nuova rubrica di Ida subito dà i suoi frutti: cosa è successo all’ex di Uomini e Donne Idaè stata insultata sul web in un modo piuttosto becero. Un po’ di giorni fa, la donna ricevette un altro insulto molto pesante, ovvero, un utente le diede della “prostituta”. Dopo quest’accusa, allora, Ida ha provato a reagire con il sorriso, decidendo di ...