I sogni spezzati di Mahsa Amini nel ricordo della mamma

Leggi su dilei

(Di lunedì 18 settembre 2023) È trascorso un anno dalla morte di, una morte che ha fatto alzare il vento delle proteste in tutto il mondo, perchéquando è morta aveva solo 22 anni, si trovava in vacanza a Teheran con la famiglia ed è stata strappata alla vita perché non portava il velo nella maniera corretta. Dei suoiha parlato lain un’intervista rilasciata alla BBC in cui ha raccontato di più di questa giovane donna che aveva degli obiettivi, dei desideri e che aveva con lei un legame speciale. Ogni più piccolo sogno è stato interrotto in maniera definitiva. Non ha avuto seguito. La vita disi è fermata. Ma non il suo, non le proteste delle donne e degli uomini di tutto il mondo ...