I migranti a Lampedusa? Musk tira in ballo Soros | attacco frontale

Leggi su iltempo

(Di lunedì 18 settembre 2023) Uno scontro tra icone.Tra due concezioni del mondo diametralmente opposte. Tra due visioni che, inevitabilmente, non possono che scontrarsi. Elonattacca George, accusando la fondazione del banchiere ungherese naturalizzato statunitense di "volere niente di meno della distruzione della civiltà occidentale". Il commento del magnate, numero 1 di X, è apparso in un post del suo social in risposta al post di un utente sui massicci arrivi di, in cui si parla di "invasione guidata da George". Quest'ultimo è un fiero sostenitore della politica immigrazionista tanto amata dalla sinistra italiana., come ricorda l'agenzia di stampa AdnKronos, è stato accusato da più parti di permettere la diffusione dell'antisemitismo su X, accuse che il ...