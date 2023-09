I migliori anime di sempre secondo voi

(Di lunedì 18 settembre 2023) Sì, è un triste lavoro, ma qualcuno deve pur farlo. Il problema è che questa volta il lavoro sporco lo abbiamo fatto fare a voi. Perché? Perché qualche giorno fa sui nostri social vi abbiamo chiesto quali sono,voi, idi. Una domanda difficile, quasi impossibile, lo sappiamo. Partendo dalle vostre (tantissime) risposte abbiamo stilato una bella Top Ten molto varia e significativa, perché alterna grandi cult anni Ottanta a fenomeni più recenti. A confermare quanto glisappiano ormai abbracciare un pubblico trasversale ed eterogeneo per gusti, generi ed età. Siete curiosi di conoscere questa Top Ten? Vi basta cliccare sul video qui in basso. Buona visione e buon viaggio tra guerrieri, robot e pirati. https://youtu.be/SpfXqy8UCoQ L'articolo proviene da ScreenWorld.it.

Curiosità: Cowboy Bebop ( Kauboi Bibappu) è una serie televisiva anime di fantascienza prodotta da Sunrise e diretta da Shin'ichiro Watanabe. Ambientata nel 2071 e incentrata sulle avventure di una ciurma di cacciatori di taglie spaziali, la serie si addentra nelle questioni irrisolte del passato dei protagonisti, esplorando concetti come l'esistenzialismo, la noia, la solitudine e l'influenza del passato.

