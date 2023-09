I mercenari 2 | la recensione del film con Sylvester Stallone

(Di lunedì 18 settembre 2023) Il: I2 (The Expendables 2), 2012. Regia: Simon West. Cast:, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Chuck Norris, Terry Crews, Randy Couture, Liam Hemsworth, Scott Adkins, Yu Nan, Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger. Genere: azione. Durata: 103 minuti. Dove l’abbiamo visto: a noleggio su Apple TV, in lingua originale. Trama: Barney Ross e i suoi uomini devono affrontare uno rivale, il temibile Jean Vilain. Dopo il grande successo de Inel 2010, era inevitabile che si chiedesse ae compagnia bella di tornare per un sequel. Detto, fatto, e nel 2012 è arrivato il secondo round, ancora più spettacolare ma già a monte sintomatico di una ...

Curiosità: I mercenari 3 (The Expendables 3) è un film del 2014 diretto da Patrick Hughes, ed è il sequel del film I mercenari 2.

... il 21 settembre sarà pubblicato anche un update gratuito per la modalità, con due nuovi ... Per ulteriori informazioni sull'ultimo horror di Capcom date un'occhiata alla nostradi ...... Origins ( Voto: 8.5 -). Ovviamente è presto per trarre conclusioni, sebbene il mood ...utili per aprirsi una via di fuga o sfruttare il caos del momento in modo da assassinare dei...

I Mercenari 2 torna in prima serata, il sequel girato tra Bulgaria e Cina Programmazione Tv

State of Play | Resident Evil 4 Remake si aggiorna: in arrivo DLC, Mercenari e aggiornamento VR! tuttoteK

Di questa frustrazione parliamo nella nostra recensione de I mercenari 2. La trama: mano vs. villano La vita va avanti come al solito per Barney Ross e i suoi uomini, coinvolti in missioni varie e ora ...Vi sveliamo trama, cast e curiosità de I mercenari 2, film del 2012 con un cast di grandi attori specializzati in movie action ...