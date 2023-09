I due euro al litro sono ormai realtà ovunque | sfondato il muro in tutta Italia

(Di lunedì 18 settembre 2023) Il prezzo della benzina in self service sale ancora e supera quota 2in media nazionale. Il gasolio è al massimo del 2023, nonostante il calo delle quotazioni dei prodotti raffinati (sempre comunque sopra i mille dollari la tonnellata). Due notiziacce per il portafoglio deglini. Il Brent si aggira intorno ai 94 dollari. Per la benzina siamo ai massimi dal 15 luglio 2022, quando però era in vigore il taglio dell'accisa di 25 cent/(30 Iva inclusa). Allora il prezzo senza sconto avrebbe superato i 2,3. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, sabato IP ha aumentato di due centesimi ali prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per Q8 si registra un rialzo di due centesimi alsul gasolio. Per ...

Allora il prezzo senza sconto avrebbe superato i 2,3/litro. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, sabato IP ha aumentato dicentesimi al litro i prezzi consigliati di

Caro benzina: il prezzo oggi in self service supera quota 2 euro/litro in media nazionale. Il gasolio è al massimo del 2023, nonostante il calo delle quotazioni dei prodotti raffinati (sempre comunque