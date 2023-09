I Campionati d’Africa IMMAF 2023 si sono conclusi e la prossima generazione di stelle africane delle MMA si è annunciata al mondo delle arti marziali miste

(Di lunedì 18 settembre 2023) Un atleta ha impressionato in pcolare, che ora si aggiunge a Eliezer Kubanza come due volte campione. Si tratta di Maurio Silva, angolano, la cui performance di vittoria del titolo nel 2022 è considerata unamigliori dimostrazioni di abilità nellenella storia dell’Africa. Il peso Bantamweight angolano ha superato la distanza con Cedrick Kalenga della Repubblica Democratica del Congo, con tutti e tre i giudici che hanno assegnato il punteggio a Silva. Ora Silva probabilmente punterà a partecipare aideldel, annunciati di recente. L’evento finale dell’delsi ...

Tra i principalieuropei alle 20.30 per la Bundesliga ... partita in corso di svolgimentoCAF CHAMPIONS LEAGUE - ...30 GERMANIA BUNDESLIGA - FEMMINILE Freiburg- Bayern18:15 ......questo venerdì 15 settembre si rivedono i principali...settembre 2023 Programma delle partite del 15 settembre 2023...30 GERMANIA BUNDESLIGA - FEMMINILE Freiburg- Bayern18:15 ......per incamerare la presenza numero 300 nei massimitra ...l'ultimo acquisto della rosa a disposizione di mister Roberto'...nei prossimi mesi sarà indisponibile per l'impegno in Coppa

I giocatori convocabili in Coppa d'Africa: possono saltare da 1 a 6 partite di A La Gazzetta dello Sport