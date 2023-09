I bookmakers “scommettono” sull’esonero di Garcia | la quota si abbassa a 4 | 50

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 18 settembre 2023) All’inizio della stagione, appena un mesetto fa, un eventuale esonero di Rudia campionato in corso erato a 10. Scommettendo 1 euro se ne sarebbero vinti 10. Adesso, dopo appena quattro giornate, laè crollata: ora l’addio dell’allenatore francese si paga a 4,50. “L’attenzione dei tifosi – si legge in una nota di Agipronews – è piombata subito sul nuovo tecnico degli azzurri, le cui scelte non sembrano convincere una parte dell’ambiente partenopeo. C’è anche chi arriva a dire che il tecnico francese non riuscirà a mangiare il proverbiale panettone”. “Su Snai, rileva agipronews, ladell’addio del tecnico entro la fine della stagione è più che dimezzata, scesa a 4,50 rispetto al 10 di inizio stagione. Incideranno molto le prestazioni nelle coppe, ma il destino dell’allenatore dipenderà anche dal ...