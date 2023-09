HUAWEI Watch GT4 | scheda tecnica prezzo e recensione

(Di lunedì 18 settembre 2023) L casa cineseha annunciato ufficialmente ilGt4 , un dispositivo elegante e sofisticato con due nuovi splendidi design: design ottagonale da 46mm e la variante con pendente in oro da 41mm Grazie a sette diverse combinazioni di colorazioni, è possibile adattare lo smarta stili, personalità e occasioni diversi.ha ideato una versione più classica e maschile da 46mm con bracciale in acciaio inossidabile, cinturino marrone in pelle, cinturino verde in materiale composito e, infine, la variante con cinturino in materiale fluoroelastomero. a versione da 41mm invece, più adatta al pubblico femminile, con un’elegante maglia milanese dorata, cinturino bianco in pelle e cinturino in acciaio inossidabile con rifiniture dorate. Tutti possono esprimere così il proprio stile e personalizzare anche il ...

Curiosità: Huawei Technologies Co. Ltd. (pronuncia cinese mandarino [xwa.we]; in cinese: S, huá wéi jì shù youxiàn gong siP), comunemente nota come Huawei, è una società cinese impegnata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti, di sistemi e di soluzioni di rete e telecomunicazioni, smartphones ed elettronica di consumo generale. È stata fondata nel 1987 da Ren Zhengfei e ha il quartier generale a Shenzhen, Guangdong, in Cina.

