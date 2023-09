Hellas Verona-Bologna | le formazioni ufficiali

(Di lunedì 18 settembre 2023) Il posticipo della 4a giornata del campionato di Serie A mette di fronte. Entrambe le squadre in questo inizio di stagione hanno dimostrato di avere ottime idee da esprimere sul rettangolo di gioco. La gara, quindi, si prospetta avvincente ed aperta ad ogni risultato. Ecco, di seguito, ledi. L’viene dalla sconfitta per 3-1 rimediata in casa del Sassuolo. Tuttavia, i gialloblù possono essere più che soddisfatti della loro partenza avendo raccolto finora 6 punti. Mister Baroni per questa sfida deve rinunciare agli infortunati Braaf, Henry e Tchatchoua. Pertanto, nel solito 3-4-2-1 al centro della retroguardia torna Hien dopo la squalifica. ...

Curiosità: L'Hellas Verona Football Club, meglio noto come Hellas Verona o più semplicemente Verona, è una società calcistica italiana con sede nella città di Verona. Milita in Serie A, la massima divisione del campionato italiano.

Sarà Bonazzoli a dirigere l'attacco del Verona nel match contro il Bologna: questa la scelta di mister Baroni che ha optato per l'ex S ...