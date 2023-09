Guterres | Chiedo piano salvataggio per SDG | servono 500 mld dollari

(Di lunedì 18 settembre 2023) "Gli obiettivi di sviluppo sostenibile non sono una lista di obiettivi, ma contengono le speranze, i sogni, i diritti e le attese delle persone ovunque". Così ha esordito il segretario generale delle ...

Curiosità: Il Gruppo 20 (o G20) è un forum dei leader, dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali, creato nel 1999, dopo una successione di crisi finanziarie per favorire l'internazionalità economica e la concertazione tenendo conto delle nuove economie in sviluppo. Di esso fanno parte l'Unione Europea, l'Unione Africana e 19 paesi tra i più industrializzati del mondo (Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, India, Indonesia, Francia, Germania, Giappone, Italia, Messico, Regno Unito, Russia, Stati Uniti, Sudafrica, Turchia) nonché una serie di invitati occasionali (di norma uno o due stati scelti dal paese che ha la presidenza di turno) e permanenti (la Spagna, la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale e altri).

ha sottolineato che solo il 15% degli obiettivi di sviluppo sostenibile sono sul percorso giusto ma per alcuni si sta addirittura tornando indietro. "Invece di non lasciare nessuno indietro, ...Il discorso di Grossi ha trovato conforto e rinforzo nelle parole di Antonio, segretario generale delle Nazioni Unite, che ha detto: "alle forze armate della Federazione Russa e dell'...

Ha dichiarato che tra i flussi di arrivi ci sono sia rifugiati che migranti, e che tutti hanno bisogno di vedere rispettati i loro diritti umani. Lampedusa sta vivendo un'emergenza umanitaria, con ...