Guardiola | «Inter molto forte | può tornare in finale di Champions League»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 18 settembre 2023) Pepvenuto in conferenza stampa alla vigilia di Manchester City-Stella Rossa, ha avuto parole anche per l’. Secondo il tecnico spagnolo la squadra di Inzaghi è una delle candidate alladiVITTORIA – Pepnon ha dimenticato ladi Istanbul fra Manchester City ed. Il tecnico spagnolo ha indicato la squadra di Inzaghi come una delle candidate alladella. Queste le sue dichiarazioni: «? Guardate cosa ha fatto nel derby vinto 5-1 contro il Milan. Ho sempre saputo che avremmo affrontato una squadra fortissima. L’ho sempre saputo che l’...