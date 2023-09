Graziani | ‘Il Milan nel derby si è suicidato tatticamente’

La ripresa si apre con due cambi in casa Az Picerno: in campo Vitali ed Emmanuele Esposito al posto die Ceccarelli. I ritmi sono meno intensi rispetto alla prima frazione di gioco....Commenta per primo A Sport Mediaset , l'ex attaccante Francescoha parlato del derby e delle partite giocate in questo turno 'L'Inter va a gonfie, quest'...Milan forse comincia a soffrire ...Questa è l'analisi dell'ex attaccante Francescoai microfoni di Sport Mediaset, all'indomani della vittoria dell'Inter per 5 - 1 nel derby controMilan. Promosso Simone Inzaghi: 'La sua ...

“Cosa gli passa in mente”, Graziani durissimo con Garcia Spazio Napoli