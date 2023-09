Grande partecipazione a Catania per SportCity

(Di lunedì 18 settembre 2023) E’ stata una vera festa dello Sport. Loday aha visto domenica scorsa unastraordinaria con una serie di appuntamenti che hanno attraversato tutta la giornata partendo dalla mattina al Parco Agos di Vulcania e al Villaggio Le Capannine alla Plaia poi nel centro storico della città con la Corsa del Ricordo per finire al pomeriggio all’Istituto Omnicomprensivo Pestalozzi e la festa finale al Polo Educativo di Villa Fazio a Librino. La manifestazione organizzata dalla Fondazione, presieduta dal catanese Fabio Pagliara, che ricordiamo si è svolta in contemporanea in ben 140 città in tutta la penisola, 21 quelle siciliane, ha portato nei luoghi preposti centinaia di persone che si sono rese protagoniste dell’evento. “Un ringraziamento particolare va a tutte le Associazioni che ...

... si propone con un programma di avvio di un percorso di cui sarà responsabile dei contenuti, quale risultante delladi quanti si riconoscono in unprogetto di, ...L'iniziativa ha visto ladi giovani comunicatori digitali emergenti che, attraverso ... aggiudicandosi il prestigioso titolo di 'Ambassador dellaBellezza di Gerace'. Il suo ...Importante lanel film multipremiato e vincitore dell'Oscar LaBellezza di Sorrentino. La caratteristica principale di Verdone è l'applicazione, il suo pubblico attende il nuovo ...

Grande partecipazione e ospiti d'onore alla Sagra del Gorgonzola Prima la Martesana

Grande partecipazione a Torrecuso per il gazebo di Fratelli d'Italia NTR24

House of the Dragon, la recensione della serie fantasy in streaming su NowTV che si pone a prequel della pluriacclamata Game of Thrones.FANO - La nascita di un’Azienda pubblica per i servizi alla persona si fonda su due colonne: «Partecipazione e consenso». Lo afferma Franco Pesaresi, il direttore dell’Asp ...