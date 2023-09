Grande Fratello | Samira Lui e la confessione | “Mio padre? Non l’ho mai conosciuto”

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 18 settembre 2023)Lui si è aperta sulla sua vita privata e ha parlato di sua madre “forte e coraggiosa” e di suoche non ha maiLui è già una dei protagonisti delche tanto piace al pubblico. Nella scorsa puntata è stata resa infatti immune dal pubblico che l’ha votata insieme a Giuseppe Garibaldi. La bella influencer in queste ore si è confidata nella Casa parlando dell’assenza delnella sua vita,che non ha mai. “Non ho maimio” svela la concorrente che ha soltanto visto una sua fotografia. Quello che la tormenta è di non aver compreso il motivo che l’ha portato a rifiutarla come figlia. Fortunatamente, nonostante l’assenza del ...