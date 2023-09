Grande Fratello | nuovi orari per gli inquilini | “Mi hanno detto che appena si spengono le luci è un segnale urgente che…”

(Di lunedì 18 settembre 2023) Con il debutto dell’inedita nuova edizione delsi è molto discusso circa la linea editoriale dettata dall’amministratore delegato della rete Pier Silvio Berlusconi. Tra i più evidenti cambiamenti in seno al reality di Canale 5, il ritorno nella Casa di Cinecittà delle persone comuni. Accantonato quindi il format delVip, anche se ai ‘nip’ sono stati affiancati alcuni personaggi noti. I ‘vip’ di questa edizione sono Beatrice Luzzi, Alex Schwazer, Fiordaliso, Grecia Colmenares, Massimiliano Varrese e Ciro Petrone. Nel cast, anche volti noti dei social e della televisione, come la chef Rosy Chin, Arnold Cardaropoli – che ha una discreta visibilità su TikTok – e l’ex Professoressa de L’Eredità Samira Lui. Ulteriori novità riguardano i comportamenti che i concorrenti sono tenuti ad adottare ...

Curiosità: Il Grande Fratello (anche abbreviato in GF) è un reality show italiano in onda su Canale 5 dal 14 settembre 2000, prodotto da Endemol Shine Italy e basato sul format olandese Big Brother. I concorrenti del reality condividono la propria vita quotidiana all'interno di una casa, ripresi 24 ore su 24 da una serie di telecamere e generalmente sono persone sconosciute, mentre dal 2023 sono sia persone sconosciute sia VIP.

La grande macchina del Grande Fratello 2023 torna in prima serata su Canale 5 con la terza puntata: ecco le anticipazioni di lunedì 18 settembre 2023!Il Grande Fratello è anche un programma dove i protagonisti si raccontano. Oggi è toccato a Giselda che, confidandosi, ha rivelato degli atti di bullismo subiti ...