Grande Fratello | le anticipazioni della terza puntata

(Di lunedì 18 settembre 2023) Ecco tutte lesulladel, in onda questa sera, in prima serata su Canale 5. Stasera, 18 settembre, ci sarà il secondo appuntamento con il, il reality show prodotto da Endemol Shine Italia e condotto da Alfonso Signorini. Novità di questa inedita edizione, il cast composto da persone comuni, a cui si affiancheranno solo alcuni ‘vip’. Inoltre in studio, al fianco del conduttore, c’è una sola opinionista, Cesara Buonamici, mentre la postazione social è stata affidata alla speaker Rebecca Staffelli. Dopo sette giorni nella Casa di Cinecittà, tra i 21 concorrenti iniziano a crearsi le prime ‘dinamiche’. Ecco le parole del conduttore: Buon pomeriggio e bentornati al nostro appuntamento con le ultime novità in ...

Curiosità: Il Grande Fratello (anche abbreviato in GF) è un reality show italiano in onda su Canale 5 dal 14 settembre 2000, prodotto da Endemol Shine Italy e basato sul format olandese Big Brother. I concorrenti del reality condividono la propria vita quotidiana all'interno di una casa, ripresi 24 ore su 24 da una serie di telecamere e generalmente sono persone sconosciute, mentre dal 2023 sono sia persone sconosciute sia VIP.

... a questo punto potrebbe farlo soltanto nel team Gresini con ilAlex. L'unica alternativa ... direttore generale Ducati: 'Franco è un pilota ditalento ed esperienza e in più di un'...... a partire da lunedì prossimo, non sarà in palinsesto per lasciare spazio ad Amici di Maria De Filippi e alla striscia quotidiana del. In attesa di scoprire quale sarà la nuova ...

Grande Fratello, censurate due ore nel Tugurio: guai in arrivo per uno dei concorrenti ComingSoon.it

Daniele Dal Moro ieri sera si è aperto con i suoi compagni d’avventura al Grande Fratello Vip svelando un retroscena doloroso che appartiene al suo passato In questa ultima settimana Daniele Dal Moro ...Questa nuova edizione del Grande Fratello è già al centro di alcune polemiche. Alfonso Signorini, infatti, aveva avvisato che quest'anno, l'edizione del programma ...