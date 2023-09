Grande Fratello | Heidi Baci commenta l’atteggiamento di Claudio Roma | “Aspetta un segnale da me? Io sbaglio ma…”

Leggi su isaechia

(Di lunedì 18 settembre 2023) La Casa delè ufficialmente divisa dalla stanza del Tugurio, che dopo tanti anni è tornata a far tribolare i concorrenti. E proprio nello stanzino disordinato e lugubre, due dei nuovi arrivati si sono lasciati andare a delle confidenze scottanti. Ci riferiamo a Ciro Petrone e. L’attore e l’imprenditrice italoalbanese hanno ipotizzato un interesse di– anch’egli nuovo arrivato – proprio nei confronti della. Il primo a gettare l’amo è stato Petrone: Sai cosa penso, che se ti piace una ragazza, ti piace, punto. Vai. Così non hai rimpianti. Ma lui (, ndr) secondo me ha una paura, paura che non ti potrebbe piacere. È come se luisse unda te prima di ...