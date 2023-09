Grande Fratello | critiche social a Paolo

Bestemmia alIl concorrente è a rischio squalifica. Nel mirino del popolo del web è finito un intercalare molto ......è molto diversa dalla versione che il gigante dell'animazione ci ha presentato sulschermo. ... Quest'uomo si fece passare per ilsconosciuto di Mustafà e con dolci parole e doni, riuscì ...Parla Iva Zanicchi: 'Io, i toy - boy, ile… ciò che non saprete mai di me' - esclusivo e.m.

Il Grande Fratello 2023 torna questa sera, lunedì 18 settembre, in prima serata. Nuovi concorrenti e le prime eliminazioni ...Bestemmia al Grande Fratello Il concorrente nip è a rischio squalifica. La nuova edizione del famoso e chiacchierato reality show di Canale 5, il Grande Fratello, dovrebbe essere molto diversa dalle ...