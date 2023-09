Grande Fratello | Claudio Roma sbotta contro Alfonso Signorini | «Mi ha definito spacciatore Quella parola lì non doveva dirla» – Video

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 18 settembre 2023)(US Endemol Shine) Alc’è già un concorrente che ha un “conto in sospeso” con. A poche ore dal suo ingresso nella casa, avvenuto lo scorso venerdì, il34enneha infatti mostrato il suo risentimento verso il conduttore del reality, colpevole di aver detto, in diretta, che in passato ha fatto lo. “Ma voi non avete visto la mia presentazione? Avete sentito cosa ha detto? Ecco, io c’è unache lì… non ladire“ ha esordito, nel tugurio, mentre parlava con Fiordaliso, Ciro Petrone, Heidi Baci, Valentina Modini e Arnold Cardaropoli. Una lamentela,...