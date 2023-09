Grande Fratello | Claudio Roma ha bestemmiato? Il video che fa discutere

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 settembre 2023) Puntuale come le tasse arriva la prima bestemmia al? C’è da dire che in questi primi giorni di permanenza nella casa i concorrenti si stanno sforzando il più possibile per mantenere una condotta irreprensibile viste le nuove linee guida che il reality di Canale 5 vuole seguire. Quanto accaduto nelle ultime ore, però, potrebbe costare caro a, l’ultimo a essere entrato nella casa nella puntata di venerdì 15 settembre. Unche circola sui social vede il 34enne pronunciare una frase nella quale potrebbe esserci una bestemmia. L’audio non è ottimale, ma in molti hanno pochi dubbi. Che si tratti di un intercalare? Forse, ma se è vero che include la menzione all’Altissimo potrebbe comportare seri provvedimenti disciplinari per. Raga vi prego… ha ...