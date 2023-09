Grande Fratello | chi verrà eliminato durante la terza puntata? Il verdetto dei sondaggi

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 18 settembre 2023) Lunedì 18 settembre 2023, in prima serata su Canale 5, andrà in onda lastagionale del2023. Alfonso Signorini, con la collaborazione di Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, tornerà a collegarsi con i concorrenti della Casa più spiata d’Italia per scoprire come hanno trascorso il weekend tra le mura di Cinecittà. Il conduttore del reality show nel corso dell’appuntamento odierno comunicherà inoltre ai telespettatori e ai gieffini della Casa l’esito del televoto aperto la scorsa settimana, che ad oggi vede in nomination, quattro concorrenti, che sono: Vittorio Menozzi, Grecia Colmenares, Rosy Chin e Giselda Torresan. Secondo idel web Grecia e Vittorio non dovrebbero avere problemi a superare la nomination, discorso inverso per Rosy e ...