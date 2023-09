Grande Fratello | Cesara Asfalta i Gieffini e Diventa la Regina Del Web!

Leggi su gossipnews.tv

(Di lunedì 18 settembre 2023) AlBuonamici ha dato il meglio di se bacchettando tutti i concorrenti é riscuotendo l’applauso dal popolo dei social. Ecco cosa è successo… #gf #buonamici In una puntata ricca di emozioni e scontri,Buonamici si è distinta come opinionista, conquistando l’affetto dei telespettatori e ottenendo l’applauso del pubblico. Il fulcro del dibattito? La controversia tra Grecia Colmenares e tre giovani concorrenti: Letizia, Anita e Samira. Dopo che Alfonso Signorini ha mostrato un filmato rivelando le liti all’interno della Casa, Grecia è finita nel mirino delle tre ragazze. Accuse di comportamenti pungenti e strategici sono volate, con Letizia che ha rivelato di sentirsi presa in giro dopo uno scherzo notturno. “Loro si ...