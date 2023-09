Gli iraniani sono rimasti soli davanti all’inerzia di Stati Uniti ed Europa

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 18 settembre 2023) Triste, terribile anniversario il 16 settembre in Iran. Un anno fa, è morta in carcere per le percosse ricevute Mahsa Amini, giovane curda di 23 anni la cui unica colpa era stata di avere mostrato una ciocca di capelli sotto il hijab. Enorme il movimento di protesta che da quel giorno, per tre mesi si è riversato nelle strade e nelle piazze iraniane con lo slogan in curdo «Jin, Jîan, Azadî», «Donna, Vita, Libertà», urlato anche dagli uomini. Centinaia e centinaia di migliaia di manifestanti, scioperi di massa non solo nelle grandi città, ma anche nella più remota provincia hanno dato al mondo il segnale: il regime degli ayatollah e dei Pasdaran è odiato, vissuto come intollerabile non solo dai giovanima anche da una larga parte della popolazione. Ma quel movimento è stato sconfitto, schiantato a fronte di una spaventosa e feroce repressione che – dobbiamo ...