Gli Abba | dopo i concerti virtuali | fanno cantare anche al cinema

Leggi su panorama

(Di lunedì 18 settembre 2023) La febbre per gli, la più importante band svedese di sempre con oltre 400 milioni di dischi venduti, sembra non passare mai, a oltre cinquant'anni dal loro debutto.la fortunata pubblicazione dell'album di inediti Voyage alla fine del 2021, a quarant'anni di distanza dal precedente The Visitors del 1981, e il tour virtuale dei record Voyage a Londra (oltre un milione di biglietti venduti per assistere al concerto di quattro ologrammi degli, sebbene accompagnati da un'orchestra dal vivo), la band svedese sbarcheràneidi tutto il mondo conThe Movie - Fan Event, che in Italia si terrà dal 18 al 20 settembre in alcuniselezionati (l'elenco delle sale è su nexodigital.it ethemovie.com). Una sorta di macchina ...