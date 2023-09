Giulia De Lellis contro Chiara Ferragni | la reazione dell’imprenditrice digitale e quella di Fedez Ecco cosa è accaduto

(Di lunedì 18 settembre 2023) The Ferragnez Speciale Sanremo è noioso. Due episodi che nulla aggiungono e nulla tolgono alla storia di. Il calo di attenzione sulla coppia continua e chissàsi inventeranno per tornare ‘al centro del palco’. Selvaggia Lucarelli ha scritto la sua opinione sul format Amazon Prime in un post social: un’opinione negativa, scritta con ironia. E sulle sue parole è arrivato il commento diDe: “Qui ho riso forte, sorry”, ha scritto l’influencer ripostando un passaggio di quanto scritto dalla giornalista. Il commento di Denon è piaciuto ai Ferragnez, a cominciare dache ha messo un like a un tweet: “Ma parlaci un po’ dei festini in Israele, così ridiamo anche noi ad alta voce, ...

Giulia De Lellis (Zagarolo, 15 gennaio 1996) è un personaggio televisivo italiano; la sua notorietà è legata al programma Uomini e donne, dopo il quale ha pubblicato il libro autobiografico Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!, scritto con l'aiuto della scrittrice Stella Pulpo.

Gli ultimi giorni sono stati piuttosto movimentati per per Giulia De Lellis e Chiara Ferragni sui social. Le due, che fino ad ora avevano avuto un rapporto cordiale, evidentemente non sono più in ottimi rapporti, come dimostrato da quanto avvenuto nelle

