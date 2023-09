Girlification e l’altalena della diseguaglianza

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 18 settembre 2023) Le utenti dei social sono tutte in rosa con il girlification! Ma è davvero tutto oro quel che luccica? Tra Disturbo Alimentare e paura di un’età adulta senza più prospettive, attraversiamo il fenomeno social incarnato da Barbie. Sempre più spesso appaiono contenuti con hashtag come #girldinner, #girlmath e #lazygirljob, e sebbene questi possano apparire come frivoli e divertenti forse nascondono un lato più preoccupante: la rinforzatura di stereotipi legati al genere. Parliamo quindi di girlification. Il discrimine linguistico “GIRL” è presente più che mai. Dalla cena tra ragazze, ai compiti di matematica per ragazze “dark accademy”, alla “rotting fashion” delle ragazze: l’adolescenza è femmina e soprattutto è ovunque. Che complice anche il film campione d’incassi sulla celebre bambola Mattel: Barie? Da una parte, la crescente popolarità di queste tendenze rappresenta un ...