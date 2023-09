Curiosità: Yuppies - I giovani di successo è un film del 1986 diretto da Carlo Vanzina.

"Dopo il grandedel Grand Finale di The Ocean Race, Genova si prepara a diventare il ... tra cui molti, possono conoscere da vicino e per la prima volta questa pratica virtuosa, ...Non è detto che l'iniziativa abbia. Ma l'idea di creare le condizioni per far compiere ad ... Un traguardo importante per il quale non sembra vi siano moltiitaliani disposti a correre. ...

Un grazie a chi ha contribuito al successo del Congresso ANDI con i ... ANDI

Giovani di successo e nuove professioni: Riccardo Ruggeri. Movida

Per Mare Fuori musical definiti cast ufficiale e date del tour nei teatri italiani: ecco i nomi dei protagonisti, tra cui Mattia Zenzola di Amici.Un successo «oltre ogni più rosea aspettativa» per la prima edizione del festival del vino umbro, che ha chiuso la sua tre giorni nel centro storico di Perugia con 10mila calici di vino consegnati e q ...