Giorgi-Sherif oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Guadalajara 2023

(Di lunedì 18 settembre 2023) Camilase la vedrà contro Mayarnel primo turno del WTA 1000 di(Messico), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località sudamericana. Esordio complicato per la marchigiana contro la solida egiziana. Il bilancio dei precedenti si trova in perfetta parità 1-1., tuttavia, si è aggiudicata quello andato in scena sul veloce. Entrambi si sono disputati durante questa stagione, sintomo che le due giocatrici ormai si conoscono bene. A partire favorita secondo le quote dei bookmakers sarà proprio l’azzurra, desiderosa di fare un grande finale di stagione dopo un’annata abbastanza avara a livello di risultati e prestazioni. Non sarà semplice, però, contro la tennista nordafricana, che riesce a destreggiarsi bene su ogni tipo di superficie. In palio c’è ...

...00 - (7) Kudermetova vs Bouchard Non prima delle 02:00 - (9) Haddad Maia vs Collins a seguire - (5) Bencic vs Townsend GRANDSTAND CALIENTE Ore 19:00 - (14)vsa seguire - Trevisan vs (...PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo lunedì 18 settembre alle ore 19:00 italiane. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale ...

Il WTA 1000 di Guadalajara non fa in tempo ad iniziare che già è nell'occhio del ciclone per due ordini di motivi. Il primo è legato al fatto che si pone in una fase della stagione di transizione tra ...