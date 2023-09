Ginnastica Artistica | Maresca vince l’oro negli anelli in Coppa del Mondo

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 18 settembre 2023) Parigi – Titolo in World Cup e promessa di matrimonio. Salvatorecorona un week end indimenticabile, iniziato con le 30 candeline e concluso sul doppio podio: quello degli, indela Parigi, e l’altro, il podio della vita, sugli spalti francesi, dove l’anello lo porge alla sua fidanzata, che accetta tra salti di gioia e baci invisione. La commozione è grande, per Thor, che dietro una scorza da Avanger non ha mai nascosto di essere un ragazzo d’oro – in tutti i sensi, visto che veste anche la divisa del gruppo sportivo delle Fiamme Oro – e per Maria Pia, la sua dolce metà con la quale ha voluto condividere gli ultimi sette anni della sua giovane vita e adesso è pronto a donargli i restanti. Chissà che non stesse già pensando a quel romantico gesto, mentre con Marcello ...