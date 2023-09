Gianni Vattimo ricoverato a Rivoli in condizioni critiche | «I giudici lo perseguitano anche sul letto di morte»

Leggi su open.online

(Di lunedì 18 settembre 2023)è in fin di vita. Il professore di filosofia torinese si trovaall’ospedale di. E il suo collaboratore Simone Caminada ha pubblicato un aggiornamento sulla sua salute su Facebook. Caminada è stato condannato a due anni di reclusione per circonvenzione d’incapace per la sua relazione con. Nel post su Facebook racconta che la giudice Giulia Rizzo aveva convocato il filosofo a luglio. «Ora che è in ospedale e decisamente non è smagliante sì che ha bisogno di una persona vicina. E infatti Rizzo pare non abbia aspettato altro per infilargli neldi possibileun bello sconosciuto come amministratore di sostegno d’urgenza vincendo de facto a tavolino su un corpo che non si muove e una voce che non può più parlare. Clap clap ...