Giancarlo Magalli torna a I Fatti Vostri dopo attacco a Guardì | cosa farà

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 18 settembre 2023)21 stagioni di cui 15 consecutive condotte,a I. L'ultima puntata da lui presentata risale all'edizione 2020-2021; lasciare il programma è stata una sua scelta consapevole dettata da motivazioni ben precise: "Sono stanco, è stato fatto quello che volevo, sono felicissimo", aveva dichiarato in diverse interviste. Si è trattato di un taglio non semplice dal momento che per anni Iè stata la sua casa. Nella stagione successiva èto su Rai2 conducendo Una Parola di Troppo, la seconda versione italiana del game Lingo di La7, ma senza successo, mentre nel marzo 2022 ha partecipato alla terza edizione de Il Cantante Mascherato sotto la maschera della Lumaca in coppia con la figlia ...