Giacomo Raspadori è l’uomo che l’Italia e Napoli stava cercando

(Di lunedì 18 settembre 2023) Non è mica la prima volta che una squadra campione d’Italia fatica a ripetersi nelle prime giornate della stagione successiva. Specie se il meritatissimo titolo lo ha ottenuto senza passare dai favori del pronostico: accadde all’Hellas Verona, che ripartì da uno stentato 2-2 casalingo con il Lecce per uscire presto di scena (tra le polemiche) in Coppa dei Campioni e collocarsi al decimo posto finale. Successe alla Sampdoria, forse distratta dall’obiettivo europeo, ma sùbito ko a Cagliari e destinata a uscire dalle coppe a fine torneo. E pure ill’anno prima, fresco di secondo titolo, iniziò impattando a Lecce e facendosi rimontare dal Cagliari… di Ranieri alla seconda: poi il caso/caos Maradona traghettò l’annata al bisogno di una veloce ricostruzione. La stessa che, in quelle settimane, la doppietta di Alessandro Melli a Parma impose al Milan campione d’Europa. ...

Giacomo Raspadori (Bentivoglio, 18 febbraio 2000) è un calciatore italiano, attaccante del Napoli e della nazionale italiana, con cui si è laureato campione d'Europa nel 2021.

Al minuto 58, invece, il tecnico francese si gira e vede. Proprio colui che, qualche ora prima, aveva investito di un potenziale ruolo di mezzala, di interno incursore, durante le ..., l'uomo del cambiamento. Vive un momento magico l'ex attaccante del Sassuolo. Ed è per questo che è un peccato che non abbia un posto da titolare nel Napoli. Ha vissuto una grande ...

Sotto di due gol contro il Genoa poteva essere una debâcle per i campioni d'Italia. Poi Rudi Garcia si è ricordato di avere in panchina l'attaccante della Nazionale, per il tecnico francese né centrav ...Giacomo Raspadori e Matteo Politano, due sprazzi di luce in un Napoli al buio NAPOLI – Il Napoli non va oltre il pari al Ferraris contro il Genoa, nella quarta giornata di campionato. Dopo la vittoria ...