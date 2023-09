Gf Vip | Sophie Codegoni confermata alla conduzione di CasaChi

(Di lunedì 18 settembre 2023) Da domani, 19 settembre prenderà il via la nuova edizione di Casa Chi speciale Grande Fratello, il video talk dedicato all’approfondimento di ciò che accade nella Casa. Il format social del settimanale Chi è pronto a raccontare il dietro le quinte del reality condotto da Alfonso Signorini. Al timone,l’ex gieffina, diventata da pochissimo mamma di Celine Blue. La protagonista del GF Vip 7 avrebbe recentemente rinunciato a partecipareprossima edizione di Pechino Express. Quest’anno non saranno protagonisti solo gli concorrenti del reality, ma anche personaggi noti nel mondo della musica, cinema e della televisione. Ecco, di seguito, il comunicato ufficiale: Prende il via, da martedì 19 settembre, la nuova stagione di Casa Chi Grande Fratello. Il format social di Chi Magazine nella sua ...

Curiosità: La sesta edizione del reality show Grande Fratello VIP è andata in onda in diretta in prima serata su Canale 5 dal 13 settembre 2021 al 14 marzo 2022. È durata 183 giorni, ed è stata condotta per il terzo anno consecutivo da Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Quest'ultima è stata sostituita da Laura Freddi nella trentunesima puntata del 3 gennaio e nella trentaduesima puntata del 7 gennaio 2022. Nella quarta e nella quinta puntata (24 e 27 settembre 2021) serale hanno inoltre ricoperto il ruolo di opinioniste del popolo le sorelle Adriana Maria e Rosella Rota.

Si parte dal tira e molla traCodegoni e Alessandro Basciano, per passare au fratelli Berlusconi sull'eredità di Silvio, al Grande Fratello dichiaratamente non più, al presunto nuovo ...Successivamente la ex vippona ha svelato chi sente ancora dopo il GFe lo stato sentimentale delle sue sorelle minori: Chi sento del GF Sento Alessandro e, sento Giacomo, Miriana, Giucas ...

Da domani, 19 settembre prenderà il via la nuova edizione di Casa Chi Grande Fratello, il video talk dedicato alla Casa più spiata d'Italia.